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Российские ученые выделили полный геном коронавируса

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Фото: TASS/Zuma
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Российским ученым удалось секвенировать полный геном коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили «Известиям» в Минздраве РФ.

«Оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения. Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения», — заявил и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

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Он отметил, что эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса.

«Генетические данные депонированы исследователями в международную базу данных EpiCoV GISAID, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса SARS-CoV-2», — добавил Лиознов.

18 марта во Всемирной организации здравоохранения сообщили о первых испытаниях вакцины от коронавируса. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус выразил надежду на то, что мир все-таки сможет одолеть данный тип инфекции.

17 марта «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 220 тыс. человек, вылечились почти 86 тыс. пациентов, умерли 8999 человек.

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