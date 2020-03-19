Госдуме предложат ужесточить ответственность за нарушение карантина

Партия «Единая Россия» внесет на рассмотрение парламента закон об усилении ответственности за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил. Об этом в своей статье, опубликованной на сайте партии 18 марта, написал первый замруководителя фракции Андрей Исаев.

Он отметил, что сейчас к уголовной ответственности привлекают людей, чьи действия стали причиной массовых заболеваний или отравлений россиян.

«Однако очень часто невозможно доказать, что нарушение санитарных правил нанесло кому-то вред. Поэтому мы считаем целесообразным зафиксировать в Уголовном кодексе, что создание угрозы здоровью окружающих тоже наказуемо», — написал Исаев.

Как сообщает ТАСС в четверг, 19 марта, соответствующие поправки в УК РФ фракция подготовит на следующей неделе.

«Речь, конечно, не идет о лишении свободы, но мы предполагаем установить за это достаточно большие штрафы, исправительные работы, а также запрет на занятие руководящих должностей на определенный период», — заявил Исаев журналистам.

Также Исаев призвал россиян к ответственности, так как каждый может стать «элементом цепочки распространения инфекции».

17 марта 40-летняя пациентка с подозрением на коронавирус COVID-19 сбежала из больницы в Коммунарке в «новой Москве», ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.