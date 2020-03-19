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Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина

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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
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Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор. Об этом сообщили 19 марта в Роспотребнадзоре.

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Ведомство напомнило, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным и контактным путями. Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, граждане, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или контактировали, должны 14 дней провести на карантине.

Это означает не выходить из дома ни в магазин, ни за посылкой, ни для того, чтобы выбросить мусор.

Мусор предлагается плотно упаковывать и выставить за пределы квартиры. Попросить его выбросить можно друзей или соседей.

В идеале нужно находиться в отдельной комнате, пользоваться отдельной посудой и индивидуальными средствами гигиены, чтобы не заразить родственников. Последние также должны 14 дней провести в изоляции.

Роспотребнадзор призвал приобретать продукты и необходимые товары онлайн или с помощью волонтеров. Важно не контактировать с большим числом людей и носить защитные маски, чтобы не распространять инфекцию.

«Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции — времени, когда болезнь может проявить первые симптомы», — отметили в ведомстве.

Кроме того, специалисты напомнили о необходимости мыть руки, пользоваться антисептиками перед приемом пищи, регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку с моюще-дезинфицирующими средствами.

«Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19, необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику», — отмечается в сообщении.

Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные и технические средства контроля.

За всеми, кто находится на карантине, ведется медицинское наблюдение на дому. При нарушении режима изоляции человек помещается в инфекционный стационар.

Ранее, в четверг, инфекционист рассказал, что для эффективной защиты от вирусов лучше всего выбирать четырехслойные медицинские маски, однако этим средствам защиты есть и альтернатива.

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