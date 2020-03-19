Ставка на доставку: коронавирус увеличил спрос на курьеров

С распространением COVID-19 в России и ужесточением мер по его профилактике увеличился спрос на услуги доставки. По данным HeadHunter, заинтересованность работодателей в курьерах за месяц выросла почти на 40%. Заработная плата соискателей уже поднялась на 20%, и, видимо, на этом не остановится, отметили в Superjob. Особое внимание рекрутеры уделяют потенциальным сотрудникам с личными велосипедами и самокатами – они успеют выполнить больше заказов, чем пешие курьеры.

Наполнил копилку

Распространение нового типа коронавируса привело к росту спроса на услуги доставки. По данным, предоставленным «Известиям» компанией HeadHunter, количество открытых вакансий курьеров за три недели марта, по сравнению с аналогичным периодом февраля, увеличилось на 38%. Ситуация с COVID-19 начала ухудшаться как раз в начале этого месяца. 2 марта оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России сообщил о россиянине, который «привез» в страну инфекцию из Италии, а уже 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности. Позднее его примеру последовали и другие регионы.

При этом количество резюме, созданных ищущими работу курьерами, с 1 по 18 марта на 11% меньше, чем за первые три недели февраля (4854 и 5469 соответственно).

Снижение количества откликов соискателей отмечает компания SuperJob: ее основатель Алексей Захаров сообщил «Известиям», что в целом этот показатель упал на 20%.

- Сейчас повышенный спрос на курьеров и службы доставки, многие просто не успевают выполнять заказы и повышают цены на свои услуги. То же самое в сфере такси, где в пиковые часы цены подскочили на 50-70%, - сказал он, - Услуги доставки подорожали примерно на 20%, и, в среднем, курьер в Москве, с учетом этого, получает сейчас порядка 50 тыс. рублей. Если ситуация с распространением коронавируса станет ухудшаться, а меры - ужесточаться, эта цифра будет и дальше расти.

Заинтересованность работодателей прослеживается и по интересу к откликам соискателей.

- Рекрутеры начинают просматривать резюме сразу, как только приходит отклик, и приглашают каждого на собеседование. Раньше они ждали, пока накопится, например, десять откликов, и только тогда просматривали, - объясняет Алексей Захаров.

Кроме того, отметил эксперт, в текстах многих объявлений появилось требование личного транспорта – курьер на велосипеде или самокате успеет доставить больше заказов.

В бумажных пакетах

Сегодня большинство курьеров занято в сфере доставки готовой еды и продуктов. Часть столичных ресторанов намерены с 18 марта прекратить обслуживание клиентов в залах и полностью перейти на формат доставки еды. Об этом говорится в письме Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) премьер-министру России Михаилу Мишустину.

- Эпидемия повлияла на нас фатально. Люди все меньше и меньше ходят в рестораны, либо перестают ходить вовсе. Все понимают, что это паника. На самом деле, в ресторанах достаточно безопасно: есть и бактерицидные лампы, и обработка антисептиками, - сказал «Известиям» вице-президент ФРиО Сергей Миронов.

Переход на доставку блюд, по его словам, процесс долгий и затратный.

- Например, в Москве 90% всей доставки приходится на пиццу, суши - у этих ресторанов давно имеются свои машины, операторы. Но, чтобы перейти на такой формат другим, потребуется полгода и большие инвестиции. Конечно, некоторые будут пытаться сделать это. То есть сейчас финансовые обороты могут нарастить те, кто и до сих пор работал в основном на доставку – предприятия фаст-фуд, фаст кэжуал, - добавил эксперт.

Сергей Миронов заметил также, что контролировать состояние здоровья и защиту курьеров от инфекции должны агрегаторы.

В пресс-службе «Яндекс.Еды» «Известиям» сообщили, что за последние дни число заявок на подключение к сервису от ресторанов выросло почти в четыре раза.

- Мы приняли решение резко сократить время рассмотрения таких заявок. По ускоренной процедуре после предоставления всей необходимой информации ресторан сможет подключиться к платформе за сутки. В обычное время процедура занимает до семи дней, - отметил представитель сервиса.

Самые «ходовые» товары в «Яндекс.Еде» и «Яндекс.Лавке» сейчас – гигиена, бакалея и детское питание. Спрос на доставку из заведений общепита будет догонять их по росту в ближайшие недели, прогнозируют в пресс-службе.

В сети KFC «Известиям» сообщили, что рестораны продолжают работать в обычном режиме, но усилили меры безопасности: увеличена частота уборки и санобработки помещений. В целях сокращения контактов все заказы собираются в бумажные пакеты, даже если клиент собирается есть в зале. С каждым заказом бесплатно выдаются влажные салфетки, а по запросу на кассе можно получить санитайзер.

- В ближайшие дни мы завершим установку отдельных диспенсеров с санитайзерами во всех ресторанах сети, кроме зон фудкортов. При этом мы сделали все возможное, чтобы сайт KFC.ru и партнеры по доставке, включая Delivery Club, были готовы к росту количества заказов, - сказал представитель сети. - Кроме того, введено обязательное измерение температуры тела у всех сотрудников, выходящих на смену, а также визуальный контроль их физического состояния.

Схожие меры приняты и в сети кофеен «Шоколадница». Там «Известиям» рассказали, что соблюдают необходимые меры безопасности (санобработка помещений, измерение температуры сотрудников), все заказы также начали выдавать в бумажных пакетах.

В китайском ресторане J.Z. Peking Duck «Известиям» сообщили, что работают в штатном режиме, соблюдая все необходимые меры безопасности.

В пресс-службе McDonald's «Известиям» заявили, что сеть продолжит работу по всей России.

- У нас установлены бактерицидные лампы на кухнях, наши сотрудники работают в перчатках, мы дезинфицируем все поверхности, предлагаем гостям бесплатный антисептик, - сказали в McDonald's.

До проходной

Сервисы доставки начали практиковать «бесконтактный» метод передачи заказов от курьера к клиенту.

- Курьер кладет заказ на термосумку и отходит на расстояние нескольких метров, пока клиент забирает его , - пояснили в пресс-службе «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки».

С 13 марта эта опция, по словам представителя KFC, доступна в сервисе Delivery Club. Правда, доставщик, который принес корреспонденту «Известий» еду из ресторана этой сети, хоть и держался на расстоянии вытянутой руки, но заказ передал лично. По его словам, с четверга или пятницы им обещали выдать маски.