Роспотребнадзор поручил изолировать на 14 дней всех прибывающих в Россию

Главный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила главам регионов обеспечить двухнедельную изоляцию всех прибывающих на территорию страны на фоне пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, сообщается на сайте ведомства.

«Высшим должностным лицам субъектов РФ: обеспечить изоляцию всех лиц, прибывших на территорию РФ, продолжительностью на 14 календарных дней со дня их прибытия», — говорится в документе.

Губернаторам также было поручено принять на территории субъектов страны меры повышенной готовности из-за эпидемии, в частности, ограничить проведение массовых мероприятий.

Кроме того, все прибывающие в страну должны сообщать о своем возвращении на «горячую линию».

«Лицам, прибывающим на территорию Российской Федерации, незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на «горячую линию», организованную в субъекте Российской Федерации», — отметили в постановлении.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности. Жителям столицы было предписано по возвращении из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав. До 10 апреля в городе отменены все массовые мероприятия, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек. В школах и вузах введено свободное посещение.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве. 19 марта стало известно о смерти пациентки московской больницы.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.