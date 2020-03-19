Путин призвал готовиться к любому развитию ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в четверг, 19 марта, на встрече с врио главы Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

В ходе беседы Развожаев рассказал о мерах, которые приняты в регионе в связи с коронавирусом. В частности, были отменены массовые мероприятия, под контролем медиков дома находятся 77 человек, еще восемь — в инфекционной больнице. На данный момент подтвержденных случаев заболевания нет, но всех проверяют «на всякий случай».

«Надо быть готовым к любому развитию событий, так что вы все правильно делаете», — заявил российский лидер, слова которого опубликованы на сайте Кремля в четверг, 19 марта.

18 марта Путин на встрече с представителями общественности Крыма заявил о недопустимости русского «авось» в борьбе с коронавирусом.

Он подчеркнул, что в сложившихся условиях люди должны объединить усилия, помогать друг другу и проявить максимальную дисциплину.

Эпидемия SARS-CoV-2, который является возбудителем пневмонии COVID-19, началась в декабре в городе Ухань в Китае. По данным международного статистического агентства Worldometer на 19 марта, в мире заразилось более 220 тыс. человек, погибло свыше 8,9 тыс. пациентов, а вылечилось — более 85 тыс.