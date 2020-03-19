Лукашенко назвал «очередным психозом» ситуацию вокруг коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 как «очередной психоз». Об этом в четверг, 19 марта, сообщает БЕЛТА.

«Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом... Коронавирус — очередной психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред», — заявил он.

По его словам, из-за коронавируса весь цивилизованный мир «сошел с ума», а зарубежные политики пытаются использовать страхи людей ради своих интересов, передает «Федеральное агентство новостей».

От паники могут пострадать больше людей, чем от инфекции, считает белорусский лидер.

При этом он признал, что коронавирусная инфекция заставила «встряхнуть» систему здравоохранения Белоруссии, сообщает RT.

Ранее в этот же день президент поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко помочь гражданам России, которые не могут выехать из Польши из-за ограничений в связи с ситуацией вокруг COVID-19.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 6:30 мск 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве. 19 марта 79-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в больнице в Москве.