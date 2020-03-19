Лукашенко поручил помочь россиянам вернуться из Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко помочь гражданам России, которые не могут выехать из Польши из-за ограничений в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает БЕЛТА.

Лидер страны отметил, что из-за распространения коронавируса страны закрыли свои границы. По словам Лукашенко, такое решение не избавляет от проблемы и создает ситуацию, при которой человек не может попасть домой.

«Возьмите россиян, которые сегодня в Польше: они не могут выехать в Россию. Коль у наших границ скопилось определенное количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину», — сказал он.

Россиянам необходимо помочь, «как бы ни складывались отношения с российскими властями», подчеркнул Лукашенко.

«Это не дело, что наши братья там сидят, понятно, в какой ситуации. Надо им помочь, как бы у нас ни складывались отношения с российскими властями. Люди ни в чем не виноваты», — отметил он.

Ранее в этот же день посольство России в Черногории сообщило, что авиакомпании «Победа» и S7 получили разрешение от Подгорицы на вывоз российских туристов из страны. «Победа» сообщила, что получила разрешение на два рейса, передает НСН.

17 марта МИД РФ рекомендовал россиянам, находящимся в других странах, вернуться на родину в связи с распространением COVID-19, передает RT.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 6:30 мск 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве. 19 марта 79-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в больнице в Москве.