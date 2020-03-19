«Победа» и S7 получили разрешение на эвакуацию россиян из Черногории

Авиакомпании «Победа» и S7 получили разрешение от Подгорицы на вывоз российских туристов из Черногории.

Об этом 19 марта сообщило посольство РФ.

«Уважаемые друзья! Достигнуты договоренности о том, что 19 марта будут осуществлены рейсы компаний «S7» и «Победа» из Черногории в Россию. Обращаем внимание, что рейсы запланированы из аэропорта г. Подгорицы», — говорится в заявлении.

Большинство туристов находятся в настоящее время в Тивате. Дипломаты призвали уточнять детали трансфера и время вылета непосредственно у авиакомпаний.

Пока планируется, что три вылета состоятся в 13:30, 18:50 и 14:30 по местному времени.

В ночь на четверг из Черногории вылетел первый рейс «Аэрофлота» со 157 россиянами.

Российские туристы столкнулись со сложностями в возвращении домой из-за того, что 16 марта Черногория закрыла границы и отменила международное авиасообщение на фоне распространения коронавируса. Теперь все вывозные рейсы необходимо согласовывать с властями. Разрешения на эвакуацию россиян запросили «Аэрофлот», «Победа» и S7. Однако всем было отказано.

К решению вопроса подключились МИД и Росавиация.

Всё это время туристы находились фактически на улице, так как аэропорт Тивата оказался закрыт, а гостиницы отказывались их принимать. Активную помощь россиянам оказало посольство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла ситуацию в Черногории критической. Также она рассказала, из каких еще стран россиянам сложнее всего попасть на родину.