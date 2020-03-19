В посольстве РФ рассказали о ходе эвакуации россиян из Черногории

Вечером 18 марта из Подгорицы в Москву вылетел самолет «Аэрофлота» с россиянами на борту, сообщил пресс-атташе посольства России в Черногории Кирилл Киржа.

По его словам, лайнер забрал как пассажиров «Аэрофлота», так и «Победы».

«Онкобольной россиянин также был благополучно зарегистрирован», — цитирует дипломата ТАСС.

Изначально предполагалось, что вылетят на родину порядка 120 туристов, но на рейс зарегистрировали 157 человек.

16 марта из-за распространения коронавируса Черногория закрыла границы и отменила международное авиасообщение. Теперь все вывозные рейсы необходимо согласовывать с властями. Разрешения на эвакуацию россиян запросили «Аэрофлот», «Победа» и S7. Однако всем было отказано.

Россияне, которые на следующий день должны были вылететь из Тивата, столкнулись с закрытым аэропортом и нежеланием отелей их принимать. Около 1,8 тыс. туристов, в том числе с детьми, оказались фактически на улице.

Российское посольство оказало им всю необходимую помощь, а авиакомпании, Росавиация и МИД начали добиваться разрешения на эвакуацию граждан.

Подгорица взамен потребовала бесплатно доставить из Москвы в Тиват 50 черногорцев.

Переговоры были продолжены. 18 марта черногорские власти отказали «Победе» и S7 в вывозе клиентов, разрешение получил только «Аэрофлот».

Москва запросила три рейса для вывоза россиян, но в итоге одобрен был только один.