Прямой эфир
Сюжет:

В посольстве РФ рассказали о ходе эвакуации россиян из Черногории

0
Фото: REUTERS/Borut Zivulovic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вечером 18 марта из Подгорицы в Москву вылетел самолет «Аэрофлота» с россиянами на борту, сообщил пресс-атташе посольства России в Черногории Кирилл Киржа.

Заканчивается посадка: тысячи россиян оказались заблокированы за рубежом
Почему безопасных для туристов стран больше нет, а дорога домой превращается в тяжелое испытание

По его словам, лайнер забрал как пассажиров «Аэрофлота», так и «Победы».

«Онкобольной россиянин также был благополучно зарегистрирован», — цитирует дипломата ТАСС.

Изначально предполагалось, что вылетят на родину порядка 120 туристов, но на рейс зарегистрировали 157 человек.

16 марта из-за распространения коронавируса Черногория закрыла границы и отменила международное авиасообщение. Теперь все вывозные рейсы необходимо согласовывать с властями. Разрешения на эвакуацию россиян запросили «Аэрофлот», «Победа» и S7. Однако всем было отказано.

Россияне, которые на следующий день должны были вылететь из Тивата, столкнулись с закрытым аэропортом и нежеланием отелей их принимать. Около 1,8 тыс. туристов, в том числе с детьми, оказались фактически на улице.

Российское посольство оказало им всю необходимую помощь, а авиакомпании, Росавиация и МИД начали добиваться разрешения на эвакуацию граждан.

Подгорица взамен потребовала бесплатно доставить из Москвы в Тиват 50 черногорцев.

Переговоры были продолжены. 18 марта черногорские власти отказали «Победе» и S7 в вывозе клиентов, разрешение получил только «Аэрофлот».

Москва запросила три рейса для вывоза россиян, но в итоге одобрен был только один.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Черногории сообщили о начале эвакуации россиян
Захарова назвала ситуацию с российскими туристами в Черногории критической

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020