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Росавиация заявила о разрешении Черногории на один рейс в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Власти Черногории разрешили российской стороне выполнить только один вывозной чартерный рейс с российскими гражданами из Тивата. Об этом в среду, 18 марта, сообщил представитель Росавиации.

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Работа будет продолжена до вывоза из Черногории всех граждан, отмечает ТАСС. Росавиация принимает меры совместно с МИДом и Минтрансом России для получения необходимых разрешений у официальных властей Черногории на выполнение полетов российских авиакомпаний с целью вывоза россиян.

«Аэрофлот» получил разрешение от властей Черногории на выполнение одного чартерного рейса из Тивата в Москву, подтвердила пресс-секретарь авиаперевозчика Юлия Спивакова.

По ее словам, самолет за россиянами вылетит из Москвы уже в течение часа. Обратный рейс с пассажирами прибудет в московский аэропорт Шереметьево после трех часов утра по местному времени.

В МИД России заявили, что в настоящий момент три борта полностью готовы вылететь за гражданами РФ в Черногорию.

Власти Черногории приостановили международное транспортное сообщение из-за коронавируса. 17 марта стало известно, что более тысячи россиян застряли в Черногории из-за этого решения Подгорицы. Первый вывозной рейс в этот же день не состоялся из-за решения властей закрыть аэропорт.

Местные отели отказались размещать туристов без справок об отсутствии коронавируса, практически все рестораны в стране закрылись. Среди оказавшихся в сложной ситуации людей есть семьи с детьми, пожилые люди и онкобольные. Последним необходим прием медикаментов, которые в Черногории закончились.

17 марта стало известно, что в Черногории выявили два первых случая заражения коронавирусом. Заболевание захватило всю Европу и большинство стран мира. Заразились более 200 тыс. человек, погибли около 7 тыс.

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