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Более 40 тыс. аппаратов ИВЛ и 55 тыс. инфекционных коек подготовили в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Более 55 тыс. инфекционных коек, в том числе реанимационных и обсерваторов, подготовлено в России. Также закуплено свыше 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в четверг, 19 марта, в правительстве России.

«Развернуто более 55 тыс. инфекционных коек, из них более 12 тыс. реанимационных и 396 обсерваторов. Подготовлено 7,5 тыс. мельцеровских боксов», — цитирует RT текст документа.

Также закуплено 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Выделены средства для дополнительной закупки более 500 аппаратов, включая 17 аппаратов ЭКМО, уточняет телеканал «360».

Медицинские организации обеспечены неснижаемым запасом средств индивидуальной защиты и лекарственными препаратами. Медпомощь при заражении коронавирусом готовы оказать 6 тыс. врачей-инфекционистов, почти 2 тыс. пульмонологов, а также более 18 тыс, медсестер, уточняет «Ридус».

Ранее в этот же день сообщалось, что в случае необходимости власти не исключают усиления мер для борьбы с распространением коронавируса в России.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 6:30 мск 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве. 19 марта 79-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в больнице в Москве.

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