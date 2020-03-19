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19 детей госпитализировали в Петербурге с подозрением на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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За прошедшие сутки, 18 марта, медики госпитализировали еще 57 человек с подозрением на коронавирус в Боткинскую инфекционную больницу Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в четверг, 19 марта, в комитете здравоохранения.

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«В больнице Боткина 314 пациентов, из них 19 детей. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет», — цитирует сообщение сайт kp.ru.

Госпитализированные сдают анализы. С подтвержденным диагнозом в больнице находятся семь человек из Петербурга и одна пациентка из Ленинградской области. При этом выписано 46 пациентов, пишет REGNUM.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил на встрече с врио главы Севастополя Михаилом Развожаевым, что нужно быть готовыми к любому развитию событий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 6:30 мск 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве. 19 марта 79-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в больнице в Москве.

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