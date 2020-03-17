Жириновский назвал устаревшими советы Лукашенко по борьбе с коронавирусом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал рекомендации президента Белоруссии Александра Лукашенко по борьбе с коронавирусом.

По словам политика, предложенные белорусским лидером способы применялись в деревнях, где не было лекарств, и «устарели тысячу лет назад».

«Ничего не было в деревнях — только баня и самогон, водка, но умирали люди. Только лекарства! Никакой вирус водкой и баней не уничтожается», — сказал Жириновский.

Накануне Лукашенко посоветовал чаще мыть руки, не пропускать приемы пищи и выпивать по 50 г водки ежедневно, «но не на работе».

Также он порекомендовал ходить в сухую сауну, так как вирус при 60 градусах якобы не выживает. По словам белорусского президента, нужно не поддаваться панике и работать.

«Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!» — сказал он.

В тот же день Лукашенко похвалил сограждан за адекватную реакцию на распространение заболевания и осудил решение Москвы закрыть российско-белорусскую границу, заявив, что «Россия полыхает от коронавируса».

По данным на 16 марта, в Белоруссии подтвердились 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек.