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Жителей Петербурга предупредили о подомовом обходе мошенников из-за COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Санкт-Петербурге мошенники совершают поквартирные обходы под предлогом борьбы с распространением коронавируса. Об этом предупредили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности города 19 марта.

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Так, злоумышленники пытаются попасть в квартиры, чтобы совершить кражу или иное преступление. Власти просят граждан проинформировать об опасности своих близких и при наличии подозрений сообщать в полицию.

«Будьте бдительны. Никакие службы не проводят поквартирного обхода граждан в связи с коронавирусом. Если к вам домой пришли неизвестные, представляющиеся врачами, дезинфекторами или некими специальными службами, то не открывайте им дверь и обратитесь в службу 112», — говорится на сайте администрации города.

Правоохранители уже борются с этой проблемой, а также распространением фейковой информации о коронавирусе в соцсетях.

Ранее в марте в Санкт-Петербурге запретили культурно-развлекательные мероприятия с участием более 50 человек, а также массовые мероприятия в музеях, театрах и других организациях, связанных с культурой и искусством до 30 апреля. С 19 апреля на две недели закрыты читальные залы архивных учреждений.

По состоянию на 19 марта, в России COVID-19 диагностирован у 147 человек, 33 случая были зафиксированы за прошедшие сутки. Пятеро уже выздоровели, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 19 марта, всего в мире подтверждено свыше 207 тыс. случаев заболевания, скончались 8648 человек.

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