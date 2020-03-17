При переносе ЧЕ по футболу Петербург сохранит все обязательства

При переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год обязательства Санкт-Петербурга в качестве одного из городов-хозяев не поменяются. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил ТАСС генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

«Решение принимает правообладатель — УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций. — Прим. ред.). Мы должны выполнять обязательства, перенос изначально был заложен во все документы. Так всегда бывает при организации крупных международных событий, поэтому наши обязательства распространяются на новый срок», — рассказал собеседник агентства.

Ранее 17 марта УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса SARS-CoV-2.

В этот же день стало известно, что до 10 апреля также остановлены все футбольные соревнования, проводимые под эгидой Российского футбольного союза (РФС). В их числе и чемпионат России, отмечает «Газета.ру».

Из-за коронавирусной инфекции в марте были отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру, в том числе ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лига чемпионов и Лига Европы.

За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах. Под медицинским наблюдением остаются более 16 тыс. человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией с инфекцией. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на 17 марта в стране зафиксировано 114 случаев заражения.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, распространяется по миру с декабря 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.