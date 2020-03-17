Путин обратился к россиянам. Важное

Президент России Владимир Путин во вторник, 17 марта, обратился к гражданам, чтобы прояснить ситуацию с распространением коронавируса и рассказать о мерах, которые власти в связи с этим принимают.

В первую очередь глава государства заверил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация находится под контролем. Стране удается сдерживать массовое проникновение коронавирусной инфекции благодаря своевременно принятым мерам. В частности, Россия усилила контроль на всех пограничных пунктах пропуска, временно ограничила авиа- и железнодорожное сообщение с рядом стран и запретила въезд из государств с неблагоприятной ситуацией по COVID-19. Все принятые меры президент назвал оправданными.

«Я прошу и граждан страны отнестись к предпринимаемым шагам с пониманием», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо проявлять солидарность, дисциплину и готовность поддержать друг друга. Именно эти качества всегда помогали России преодолевать любые трудности, «как это принято в большой хорошей семье».

Все руководящие органы глава государства призвал не расслабляться, действовать слаженно и работать на опережение. В частности, необходимо провести разъяснительную работу, чтобы граждане знали, какие меры предосторожности следует предпринимать и куда обращаться за помощью при наличии подозрений. Также он поручил бороться с распространением слухов и спекуляций вокруг масштабов проникновения коронавируса в страну.

«У граждан страны должна быть вся необходимая информация, с какой угрозой мы сталкиваемся, какие меры предпринимаются государством, и что должен делать каждый человек, чтобы уберечь себя и своих близких», — подчеркнул президент.

Работодателей Путин призвал предусмотреть гибкий график для сотрудников с детьми, ведь школы уходят на внеплановые каникулы. В такой ситуации учащиеся не должны быть предоставлены сами себе, отметил президент.

Отдельно Путин обратился к работникам сферы здравоохранения, поблагодарив их за работу в непростой ситуации.

«Хотел бы сегодня выразить особую благодарность врачам, медсестрам, персоналу инфекционных и других больниц, поликлиник, амбулаторий, служб скорой помощи. <…> Их работа по данному направлению сегодня крайне востребована», — сказал он и поручил продумать меры дополнительной поддержки.

В частности, Путин потребовал увеличить фонд оплаты труда в регионах для работников первичного звена здравоохранения, то есть участковых терапевтов, врачей общей практики, пульмонологов, инфекционистов, анестезиологов, реаниматологов, медсестер, младшего медперсонала, а также фельдшеров, акушеров и врачей скорой помощи. Соответствующие решения должны быть приняты в кратчайшие сроки.

Также Путин потребовал нарастить объемы выпуска тест-систем по выявлению заболевания. Выполнением этой задачи уже занимаются специалисты в государственном научном центре «Вектор», НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, учреждениях Минздрава России и ФМБА. Ожидается, что производство первого в мире портативного экспресс-теста будет налажено в апреле.

«Что касается <…> вакцины для его (коронавируса — Ред.) профилактики, то такая работа интенсивно проводится в наших ведущих лабораториях. Россия располагает всеми необходимыми компетенциями в этой сфере и научной базой для решения этой задачи в ближайшее время», — сообщил президент.

Путин поручил увеличить количество средств индивидуальной защиты и дополнить резервы страны «лекарствами, оборудованием, необходимой техникой».

17 марта президент подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств в связи с вынужденной самоизоляцией граждан. Правительству он поручил проработать меры по повышению ответственности за контрафактную продукцию, чтобы «никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения».

По состоянию на 17 марта в России зафиксировано 114 случаев заболевания коронавирусом, из них 104 — завозные.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек.