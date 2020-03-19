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Аксенов призвал кабмин Крыма сократить число «бестолковых совещаний»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава Крыма Сергей Аксенов на заседании республиканского оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции поручил кабинету министров усилить профилактические меры в связи с распространением заболевания, а также уменьшить количество «бестолковых совещаний».

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Аксенов подчеркнул, что необходимо проводить прием граждан с помощью интернет-ресурсов, чтобы ограничить число контактов.

«Попробуем, что получится с точки зрения дистанционного общения, в том числе и для работы должностных лиц. Все должностные лица должны находиться в поле, больше пользы будет. Меньше совещаний бестолковых, на которых ничего не решается, а больше полевой работы», — приводит слова Аксенова «РИА Новости» в четверг, 19 марта.

Также он поручил премьеру республиканского правительства Юрию Гоцанюку организовать проверку температуры у всех, кто входит в административные здания. Кроме того, всем сотрудникам, которые общаются с населением, необходимо быть в масках.

Ранее Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что заражение коронавирусом SARS-CoV-2 не подтвердилось ни у кого из крымчан.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем пневмонии COVID-19, началась в декабре в городе Ухань в Китае. По данным международного статистического агентства Worldometer на 19 марта, в мире заразилось более 225 тыс. человек, погибло свыше 9,2 тыс. пациентов, а вылечилось — более 85 тыс.

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