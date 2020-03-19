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Легкоатлет Шубенков осудил людей за скупку туалетной бумаги

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков сравнил с первобытными людьми тех, кто делает запасы туалетной бумаги на случай полной изоляции во время пандемии коронавирусной инфекции. По словам легкоатлета, во время сборов в Сочи он с партнерами по национальной команде часто шутит на эту тему.

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«Я реально не понимаю: зачем народ это делает? В смысле — панически скупает ее. Это показатель того, что люди недалеко ушли от животных. Насколько же многие из нас подвержены панике и не хотят соображать», — сказал Шубенков в интервью газете «Спорт-Экспресс».

При этом один из ведущих атлетов России понимает, когда граждане приобретают впрок продукты питания. «Когда закупаются крупами, макаронами, это хотя бы можно понять — продукт долго хранятся», — заметил Шубенков. Но при этом он явно не видит «рационального объяснения истерии вокруг туалетной бумаги».

Спортсмен согласился, что такая ситуация с туалетной бумагой во всем мире. «С этого и началось, но почему продолжается до сих пор, ведь симптомов диареи у коронавируса нет», — сказал Шубенков.

«Сейчас 2020 год, но если людей взять вместе — получается какая-то испуганная амеба. Какая тут высокая организация?» — добавил он.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в городе Ухань в Китае в конце 2019 года. В начале 2020-го вирус распространился по Европе, Северной Америке и Австралии. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса. Очаги, помимо Китая, — в Италии, Иране, Испании, Германии и США.

На полдень 19 марта зафиксировано 225 404 человека с коронавирусной инфекцией, умерли — 9277, выздоровели — 85 831. В России — 147 случаев, сегодня стало известно о первом умершем — им стала 79-летняя пациентка из Москвы. По данным врачей, причиной ее смерти стал отрыв тромба.

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