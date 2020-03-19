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В НАТО рассказали о влиянии коронавируса на деятельность альянса

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Североатлантический альянс принимает меры по предотвращению распространения коронавируса, на боеспособность НАТО заболевание не повлияло. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на виртуальной пресс-конференции, состоявшейся 19 марта.

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Столтенберг заверил, что НАТО принимает меры по борьбе с COVID-19 с самого начала его распространения, добавив, что обеспечение здоровья сотрудников и военнослужащих является приоритетом альянса.

«Мы провели оценку ситуации, у некоторых из наших сотрудников обнаружен коронавирус, некоторые были отправлены на карантин, некоторые учения были модифицированы и отменены, но это не сказывается на возможности НАТО проводить операции, наши силы сохраняют готовность», — цитирует генсека «РИА Новости».

Странам — членам организации Столтенберг порекомендовал не пересматривать расходы на оборону, несмотря на влияние пандемии COVID-19 на бюджеты государств.

«Когда члены НАТО приняли решение увеличить расходы на оборону, это было сделано потому, что мы живем в непредсказуемом мире. Эта ситуация остается неизменной. <…> Военные НАТО сейчас обеспечивают дополнительную поддержку для преодоления последствий вируса, например, развертывают полевые госпитали. Поэтому вооруженные силы НАТО обеспечивают чрезвычайно полезную помощь», — приводит слова Столтенберга ТАСС.

Об одном из случаев заражения в НАТО стало известно 9 марта. Инфицированным оказался сотрудник штаб-квартиры альянса, вернувшийся из отпуска в Италии. 11 марта организация объявила о прекращении масштабных международных учений Cold Response в Норвегии, а 19-го — о корректировке графика всех запланированных маневров.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 19 марта, всего в мире подтверждено свыше 207 тыс. случаев заболевания, скончались 8648 человек.

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