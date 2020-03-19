НАТО пересмотрела график военных учений из-за коронавируса

НАТО скорректировала всю программу военных учений в связи с эпидемией коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, рассказал журналистам генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представляя ежегодный доклад о состоянии НАТО за 2019 год.

«Мы отменили ряд учений, отложили или изменили формат других», — приводит ТАСС слова Столтенберга.

Вместе с тем, он отметил, что странам-членам НАТО не стоит пересматривать расходы на оборону из-за коронавируса.

«Очевидно, что будут значительные экономические последствия. В краткосрочной перспективе будут суровые последствия, которые скажутся на бюджетах стран. Но не будем забывать, что, когда члены НАТО приняли решение увеличить расходы на оборону, это было сделано потому, что мы живем в непредсказуемом мире», — сказал генсек.

16 марта Соединенные Штаты Америки сократили масштаб военных учений Defender Europe-2020 из-за коронавируса. В частности, прекратилась переброска техники и войск в Европу из США.

11 марта в Норвегии были прекращены учения НАТО из-за коронавируса. Руководитель учений Руне Якобсен заявил, что альянс хочет сохранить обороноспособность, чтобы «поддерживать общество в этот непредсказуемый период».

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.