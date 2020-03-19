В Москве пьяный‌ ‌мужчина соврал о поездке в Китай ради больничного

В Москве мужчина‌ позвонил‌ оперативному‌ ‌дежурному‌ ‌полицейскому ‌и‌ ‌сообщил, ‌что‌ ‌вернулся‌ ‌из‌ ‌Китая, ‌‌но‌ не‌ ‌намерен пускать‌ ‌к‌ ‌себе врачей‌.‌ ‌Об‌ ‌этом‌ ‌в четверг, 19 марта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник‌ ‌в‌ ‌правоохранительных‌ ‌органах.‌

Полицейские‌ в ‌ходе‌ ‌проверки ‌связались‌ ‌с‌ ‌мужчиной, ‌но‌ ‌он не смог ответить‌ ни‌ ‌на‌ ‌какие‌ ‌вопросы‌ ‌о‌ ‌своей‌ ‌поездке‌.‌ ‌В‌ ‌частности, ‌‌он‌ ‌не‌ ‌помнил, ‌какого‌ ‌числа‌ ‌вернулся, а также он не смог сказать, ‌какие‌ ‌документы‌ ‌получил‌ ‌в‌ ‌аэропорту‌ при возвращении.

В результате мужчина‌ ‌признался, ‌что‌ ‌находится в состоянии алкогольного опьянения, ‌‌а‌ ‌поездку‌ ‌в‌ ‌Китай‌ ‌выдумал.‌ ‌По его словам, ‌‌он ‌услышал‌, ‌что‌ ‌власти‌ ‌Москвы‌ ‌обещали‌ ‌выдавать‌ ‌больничный‌ ‌на‌ ‌две‌ ‌недели‌ ‌всем‌ вернувшимся‌ из этой страны ‌и‌ ‌решил‌ ‌воспользоваться‌ ‌ситуацией.‌

Ранее в этот же день сообщалось, что в Амурской области местную жительницу привлекут к ответственности за распространение ложных сведений о коронавирусе в России, сообщает НСН. На женщину составлен административный протокол по ч. 9 ст. 13. 15 КоАП, который уже передан в суд.

Наказание за данное правонарушение — штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей для частных лиц.

18 марта Роскомнадзор напомнил, что за распространение ложной информации о COVID-19 виновникам будет грозить ответственность, предусмотренная российским законодательством.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве. 19 марта стало известно о смерти пациентки московской больницы.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболели 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.