Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом

Один из сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился новым коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой НАТО в понедельник, 9 марта.

Результаты инфицирования подтверждены лабораторно. Мужчина вернулся из отпуска в Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам. В конце прошлой недели его обследовали из-за высокой температуры.

«В настоящее время сотрудник изолирован у себя дома», — отметили в НАТО. Все его коллеги проинформированы о заражении. Они работают из дома и продолжают это делать, отмечается в заявлении.

«НАТО следит за ситуацией на постоянной основе и принимает все необходимые меры», — говорится в заявлении.

Среди мер, принятых для пресечения распространения вируса, временная приостановка служебных поездок сотрудников, рекомендации работать из дома и временная приостановка групповых посещений штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Ранее, в понедельник, Совет ЕС ограничил работу из-за распространения коронавируса. В организации напомнили о случаях заражения коронавирусом в большинстве участников объединения, включая Бельгию.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 стал распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным на 9 марта, только в КНР скончались от болезни 3119 человек, заразились более 80,7 тыс. Случаи заболевания вне Китая отмечены белее чем в 100 странах.

В ВОЗ предупреждают, что ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга». Коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты, при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.