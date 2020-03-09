Лувр ограничил доступ посетителей из-за коронавируса

Руководство музея Лувр в Париже ограничило доступ посетителей в связи с распространением коронавируса. Об этом в понедельник, 9 марта, сказано в сообщении на странице музея в Twitter.

«Чтобы препятствовать распространению коронавируса, музей стремится ограничить посещаемость», — говорится в публикации. Попасть в музей могут гости с электронными билетами и те, кто имеет право на бесплатный проход.

В начале марта Лувр оставался закрытым три дня, администрация принесла свои извинения, пишет «Газета.ру». Мера была принята в связи с совещанием, проводившимся руководством музея с сотрудниками касательно нового коронавируса. Работу музей возобновил 4 марта.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 9 марта, только в КНР погибли от инфекции 3119 человек, заразились более 80,7 тыс.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга». По мнению медиков, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты, если один пациент заражает только двух или трех человек.