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Актриса из «Игры престолов» заразилась коронавирусом

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Фото: Global Look Press/AdMedia/Birdie Thompson
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Британская актриса Индира Варма, известная по роли Элларии Сэнд в сериале «Игра престолов», заразилась новым коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом она сообщила в своем Instagram.

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«Сейчас я в постели из-за этого (коронавируса. ― Ред.), и это нехорошо. Берегите себя и будьте здоровы и добры к своим близким», ― написала актриса на своей странице в соцсети.

Накануне сообщалось, что в Великобритании число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом увеличилось до 104. Всего в государстве 2626 подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 .

Ранее 17 марта сообщалось, что норвежский актер Кристофер Хивью, сыгравший в «Игре престолов» Тормунда Великанью Смерть, также заразился коронавирусом. А за день до этого актер Том Хэнкс заявил, что вместе с супругой прошел курс лечения от коронавируса.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 225 тыс. человек, вылечились почти 86 тыс. пациентов, умерли 9276 человек.

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