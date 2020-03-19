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Число зараженных коронавирусом в Москве выросло до 98

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Количество случаев заражения коронавирусом, выявленных в Москве, выросло до 98. Об этом в в четверг, 19 марта, сообщил Оперативный штаб.

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За сутки выявлено 12 новых случаев. Все заболевшие — взрослые люди, детей нет. Большинство инфицированных вернулись из европейских стран.

Один из инфицированных летел тем же рейсом, что и ранее заболевший, пробы у него взяли в рамках отработки контактов этого пациента, сообщили в штабе.

Ранее 19 марта стало известно, что число зараженных по всей России достигло 199. За последние сутки выявлено 52 случая. 188 заболевших — россияне, 11 — иностранцы.

Также в этот день стало известно о первой в России смерти инфицированного коронавирусом пациента. По данным «Известий», скончалась профессор кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентина Зубарева. Известно, что 79-летняя женщина страдала от нескольких серьезных заболеваний. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Режим повышенной готовности введен в 80 регионах страны, кроме Орловской, Тверской областей, а также Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечни. Это означает ограничения на проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения.

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