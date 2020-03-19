Росздравнадзор одобрил российско-японскую систему определения коронавируса

Роздравнадзор дал разрешение на использование российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса SARS-COV-2. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили в Российском Фонде Прямых Инвестиций (РФПИ).

РФПИ вместе с японской компанией Mirai Genomics инвестировали в компанию ООО «Медпромресурс». Организация была специально создана для продвижения российско-японского теста, определяющего наличие заражения новым коронавирусом COVID-19

«В настоящий момент ООО «Медпромресурс» осуществляет организацию производства портативных лабораторий, реагентов и других элементов диагностической системы на российских заводах. Система будет использоваться для диагностики коронавируса COVID-19 как в России, так и за ее пределами», — сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Партнеры из ОАЭ, Австрии и Саудовской Аравии, по его словам, уже подали заявки на покупку более 500 тыс. тестов.

Массовое внедрение российско-японских технологий, по данным РФПИ, позволит осуществлять экспресс диагностику вируса максимум за 30 минут. Тест-системы могут использоваться как для стационарных лабораторий, так и для портативных, не имеющих аналогов в мире. Диагностику с помощью данной технологии можно проводить как в больницах, так и в публичных учреждениях, например в школах и аэропортах.

Запуск полномасштабного тестирования разработанной методики планируется в апреле.

18 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о наличии нескольких аккредитованных лабораторий, которые проводят тест на коронавирус в России. В этот же день в ВОЗ объявили о начале первых испытаний вакцины против коронавируса SARS-CoV-2.

15 марта московский оперативный штаб сообщил, что оборудование для диагностики коронавируса SARS-CoV-2 будет введено для использования в лаборатории противочумного центра на улице Мусоргского.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 19 марта, всего в мире подтверждено свыше 207 тыс. случаев заболевания, скончались 8648 человек.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в России 19 марта достигло 199 человек. Как сообщили в оперативном штабе, среди заболевших — 188 россиян, 11 человек являются гражданами других стран.