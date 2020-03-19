Шоколатье во Франции пожертвуют свою продукцию для больниц

Компания Puyricard, занимающаяся производством шоколада, присоединилась к акции французских шоколатье и собирается отправить свои кондитерские изделия больницам, которые борются с коронавирусом в стране. Об этом фирма сообщила на своей странице в Twitter 18 марта.

«Мы ищем контакты с больницами для раздачи наших конфет в субботу сотрудникам в городах: Тулуза, Париж, Ним, Авиньон, Марсель, коммуне Салон де Прованс. Пожалуйста, свяжитесь с нами», — говорится в сообщении.

В тот же день издание Рarissecret сообщило, что еще один шоколатье, Жак Женан, выделил примерно 500 кг шоколада и пасхальных яиц для парижских больниц.

Производитель шоколада марки Fеron Жан-Франсуа Ферон пообещал пожертвовать свою продукцию в больницы и дома престарелых в двух городах в регионе О-де-Франс, где базируется бренд, в Суассоне и Компьене, отмечает журнал L'Union. Всего планируется подарить до 200 коробок шоколада весом около 300 кг. Шоколатье также выделит несколько коробок с миндальным печеньем.

Согласно информации международной статистической компании Worldometers, во Франции коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 9,1 тыс. человек. Умерли 264 пациента, а выздоровели — 602.

Для борьбы с эпидемией во Франции с 15 марта закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек. Власти страны запретили массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов и кинотеатров.

С 17 марта до конца месяца в стране действуют карантинные меры. Тем, кто должен ездить на работу, необходимо оставаться дома. Французы имеют право выйти из дома на краткое время, чтобы закупиться в продуктовых магазинах.