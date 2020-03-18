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Французские булочные будут круглосуточно торговать в условиях эпидемии

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Пекарни и булочные Франции получили право круглосуточно торговать в условиях введения в стране карантина. Такое решение вынесло министерство труда Франции, сообщил в среду, 18 марта, телеканал BFM.TV со ссылкой на федерацию булочных страны.

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Закон, регламентирующий закрытие пекарен как минимум на один день в неделю, действует во Франции почти сто лет.

«Мы получили исключение, позволяющее открывать пекарни семь дней в неделю, продавать хлеб семь дней в неделю и удовлетворить огромный спрос потребителей», — сказал генеральный делегат Федерации хлебобулочных предприятий Франции Матье Лаббе.

По его словам, в пекарни приезжают люди, желающие купить 50 багетов сразу, у некоторых «наблюдается своего рода психоз», отметил Лаббе. Круглосуточная работа булочных позволит французам покупать хлеб без стресса ежедневно.

Как добавил эксперт, проблем с выпечкой не будет.

С полудня понедельника во Франции из-за коронавируса введен для населения режим карантина: все, кто не вынужден ездить на работу, должны оставаться дома. Жители имеют право выйти из дома на краткое время для совершения покупок в ближайших продуктовых магазинах.

Власти Франции запретили массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, кинотеатров и всех магазинов, за исключением продуктовых.

По последним данным, во Франции COVID-19 заразились 7730 человек, 175 пациентов скончались. Всего в мире заражены более 190 тыс. человек, умерли около 8 тыс.

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