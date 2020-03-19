Туроператор «Индиго-Тур» прекратил работу из-за COVID-19

Туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении деятельности из-за коронавируса. Соответствующее заявление в четверг, 19 марта, появилось на сайте компании.

«К сожалению, с января 2020 года из-за общей ситуации угрозы распространения коронавируса, а в последние дни с резким ростом курса иностранной валюты путешествия в Азию стали значительно менее популярны, а правительства некоторых стран вводят запреты на въезд для иностранных туристов <…> К сожалению, обеспечить посещение данных стран по всем заключенным договорам мы теперь не имеем возможности», — говорится в сообщении.

Компания подчеркивает, что из-за наплыва туристов, которые захотели вернуть свои деньги за отмененные туры, оператор больше не в силах продолжать свою деятельность.

«Мы делаем это для того, чтобы дать возможность всем нашим туристам обратиться за выплатами в ассоциацию «Турпомощь» и к страховой компании «Гелиос», предоставившей нам фингарантии по договору страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристического продукта», — отмечается в заявлении.

Размер страхового покрытия по договору превышает общую сумму требований туристов, что позволяет рассчитывать на 100%-ный возврат всем клиентам, подчеркнули в «Индиго-Тур»

На туристическом рынке «Индиго-Тур» работал с 2003 года и предлагал туры в страны Азии — Индию, Шри-Ланку, Индонезию, Камбоджу.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал туроператором компенсацию по невозвратным билетам.

17 марта Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса. Отмечается, что только от временного закрытия авиасообщения с Китаем перевозчики потеряли около 1,7 млрд рублей в феврале.

16 марта Ростуризм (РСТ) предупредил, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией продажа туров через российские турагентства может практически полностью остановиться в течение рабочей недели.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболели 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли почти 9 тыс. человек. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах. В России число зараженных коронавирусом достигло 199 человек.