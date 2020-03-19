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Паузу в футбольном чемпионате Англии продлили до конца апреля

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Фото: Global Look Press/Andy Rowland
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Перерыв в чемпионате Англии по футболу в связи с коронавирусом продлен до 30 апреля. Об этом говорится в заявлении Английской премьер-лиги.

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Игры продолжатся, как только это будет «возможно и безопасно», говорится в сообщении. Дата завершения чемпионата при этом отложена на неопределенный срок, хотя в правилах изначально говорилось, что сезон должен завершиться не позже начала июня.

Как будет дальше развиваться ситуация с коронавирусом — непонятно, приоритетом остается сохранение здоровья и благополучия как игроков, так и болельщиков, заявили в лиге. Организаторы игр подчеркнули, что следуют указаниям правительства и делают всё возможное, чтобы при первой же возможности продолжить сезон.

Ранее Английская премьер-лига отложила матчи до 3 апреля. Из-за коронавируса также прерваны национальные чемпионаты в других странах. УЕФА отложил все футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Французский чемпионат продолжается, но до 15 апреля игры будут идти без зрителей.

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