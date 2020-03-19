Сергей Зверев рассказал о планах в случае карантина

Стилист и певец Сергей Зверев в беседе с НСН 19 марта рассказал, чем планирует заниматься в случае карантина.

«У меня график был полностью забит: выступления, общественная деятельность, съемки, поездки. За это время у меня захламилась квартира, и поэтому, если введут карантин, я займусь уборкой», — заявил шоумен.

По его словам, он только что вернулся с Байкала и заметил, как опустели полки в ближайшем от его дома магазине. Зверев уточнил, что полностью разобрали рис, гречку, крупу, а также консервы и туалетную бумагу.

«Я какие-то продукты тоже купил на всякий случай, которые дольше хранятся», — признался стилист.

Зверев отметил, что в качестве мер предосторожности сократил посещение людных мест, передает телеканал «360».

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17 марта президент России Владимир Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, действующая система мониторинга позволяет обеспечивать своевременную поставку продуктов в магазины в случае необходимости.

В этот же день сообщалось, что российское правительство расширило практику использования таможней «зеленого коридора» для ввоза социально значимых товаров на фоне распространения коронавируса.