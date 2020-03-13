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Чемпионат Англии по футболу прерван до 3 апреля

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Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith
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Розыгрыш Английской премьер-лиги приостановлен до 3 апреля в связи с пандемией коронавируса. Об этом 13 марта сообщил телеканал Sky News.

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Такое решение было принято на собрании руководителей клубов премьер-лиги в качестве ответной реакции на то, что у главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты и игрока «Челси» Каллума Хадсона-Одои диагностировали заражение коронавирусом.

Схожее решение приняла Английская футбольная лига (EFL) — матчи второго, третьего и четвертого дивизионов Англии будут отложены до 4 апреля.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 125,2 тыс. человек в 118 странах, умерли 4614 человек. ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

10 марта был приостановлен чемпионат Италии по футболу, а также все спортивные мероприятия в стране в связи с распространением коронавируса.

13 марта стало известно, что УЕФА отложил все футбольные матчи, запланированные на следующую неделю, включая игры Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса. Под отмену попали игры, запланированные на 17,18, 19 и 20 марта, в том числе четвертьфинал Лиги Европы. Даты переноса пока не названы.

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