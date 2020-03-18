Евро упал: как коронавирус заставил УЕФА поменять планы на лето

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил о переносе чемпионата Европы на год. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021-го. Это оптимальный выход из сложной ситуации с пандемией коронавируса, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Матчи Кубка Европы запланированы в 12 городах разных стран, их состав не изменился. Россия останется одной из хозяек соревнования.

Конфликт интересов

В эру социальных сетей вся информация появляется в общем доступе чуть раньше, чем ее объявляют официально. Так случилось и в этот раз. О переносе Евро-2020 вначале сообщил официальный аккаунт норвежской Федерации футбола в своем Twitter. Именно на него ссылались СМИ всего мира. Спустя полчаса эту информацию подтвердил и УЕФА.

Вокруг ситуации с континентальным первенством ходило много слухов. Изначально казалось, что УЕФА всеми силами попытается отстоять изначальные сроки проведения турнира — с 12 июня по 12 июля 2020-го. Затем говорили о возможности переноса первенства на середину ноября этого года. Вариант со сдвигом на год также очень активно обсуждался, но был один нюанс. Дело в том, что на лето 2021 года ФИФА запланировала проведение летнего клубного чемпионата мира, который должен заменить Кубок конфедераций. Однако в итоге УЕФА удалось договориться с коллегами и ФИФА также сдвинула свой турнир. Его новые сроки пока неизвестны.

— Понятно, что ситуация с переносом чемпионата Европы весьма непростая, — заявил «Известиям» лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков. — Сейчас практически во всех сферах есть свои проблемы, но на первый план должна выходить безопасность людей. С учетом этого нужно принимать и понимать все решения. В жизни может случиться всякое, главное, из этого выйти без каких-то серьезных последствий, чтобы никто не пострадал.

Евро упал Кубок и логотип чемпионата Европы по футболу – 2020 Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Было ясно, что провести Евро в намеченные сроки просто невозможно. Уже остановились практически все футбольные чемпионаты континента, и пока непонятно, когда они возобновятся. Такая же ситуация с еврокубками, которые проходят под эгидой УЕФА. Даже если эпидемиологическая ситуация в Европе нормализуется в самое ближайшее время, успеть отыграть все пропущенные матчи до середины июня кажется нереальной задачей.

— В УЕФА подумали, оценили ситуацию и вынесли абсолютно справедливое решение, — заявил «Известиям» экс-тренер сборной России Борис Игнатьев. — Человек и его жизнь важнее всего. Сейчас нам всем нужно пережить эту непростую ситуацию.

УЕФА невероятно не повезло. Ведь организация решила провести турнир сразу в 12 городах стран Европы в честь 60-летия первого континентального Кубка. Возможно, если бы турнир проходил лишь в одной стране, это бы упростило ситуацию. Теперь же юбилейное континентальное первенство придется проводить на год позже. Тем не менее состав хозяев турнира остается прежним: Россия, Англия, Ирландия, Германия, Италия, Азербайджан, Испания, Шотландия, Венгрия, Румыния, Дания и Нидерланды.

— Всю Европу сейчас захлестнула эта пандемия, — заявил «Известиям» знаменитый российский тренер Сергей Силкин. — Нет стран на континенте, где бы не было этой заразы. Так что, мне кажется, даже если бы Евро-2020 запланировали только в одной стране, его бы всё равно перенесли. УЕФА придумал интересный эксперимент с 12 хозяевами, но пока ему не суждено сбыться. Подождем год.

Россия уже обеспечила себе место в финальной стадии чемпионата Европы. Летом 2021 года подопечные Станислава Черчесова на групповом этапе сыграют против Бельгии, Финляндии и Дании. А ближайшие товарищеские матчи нашей национальной команды, которые были запланированы на март, — против Швеции и Молдавии — отменены.

Вместо сборных — клубы

Также на заседании УЕФА были объявлены новые даты решающих матчей еврокубков. Сейчас Лига чемпионов и Лига Европы также находятся на карантине, застыв на стадии 1/8 финала. Теперь же УЕФА планирует провести решающие встречи в июне: предполагается, что финал Лиги Европы состоится 24 июня в Гданьске (Польша), а Лиги чемпионов — 27 июня в Стамбуле (Турция).

Однако УЕФА так и не объявил, когда возобновится плей-офф еврокубков. В СМИ была информация, что решающие стадии турнира могут провести в формате «Финала четырех» по аналогии с баскетбольной Евролигой, когда четыре полуфиналиста разыгрывают трофей в одном городе в течение нескольких дней по системе плей-офф с одним матчем.

Евро упал Фото: REUTERS/Andreas Gebert

— Формат «Финала четырех» вполне интересный, — сказал «Известиям» бывший владелец ФК «Спартак» Андрей Червиченко. — Но, мне кажется, будет любопытнее, если четыре полуфиналиста сыграют каждый друг с другом и определят лучшего в групповом мини-турнире. В таком формате наибольшая вероятность выявить сильнейшего. А вообще, мне кажется, что всё будет так, как должно было быть. Еще две-три недели продолжится паника, а потом всё вернется в свое русло.

Наш ответ

17 марта также состоялся исполком Российского футбольного союза (РФС). По его итогам было принято решение о приостановке чемпионата страны до 10 апреля. На данный момент сыграно 22 тура. На паузу ушли и другие, менее статусные лиги отечественного футбола.

Уже в прошлом туре некоторые российские команды проводили матчи с ограничениями. На встречу ЦСКА–«Уфа» в Москве пустили только 5 тыс. человек. А матч «Сочи» и «Краснодара» в столице Олимпийских игр – 2014 и вовсе прошел при пустых трибунах. Продолжать играть без болельщиков было уже невозможно, считает Александр Кержаков.

— Для чего это нужно — играть без зрителей? Просто чтобы побыстрее всё закончить? Самим футболистам не нужны матчи при пустых трибунах. Без болельщиков невозможно получать удовольствие от игры, эмоции. Такой футбол никому не нужен, — добавил Александр Кержаков.

Евро упал Матч чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Уфа» Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Отмечается, что вариант с отменой турниров не обсуждался. Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун предложил завершить сезон на 22-м туре и определить победителя, а также призеров по нынешнему положению в турнирной таблице.

— Уверен, что после необходимой паузы возвращение чемпионата России по футболу вызовет новый виток интереса болельщиков, которые успеют соскучиться по любимой игре, — сказал «Известиям» экс-капитан сборной России Алексей Смертин.

На данный момент лидер чемпионата России по футболу — «Зенит». Питерский клуб имеет отрыв от преследователей в девять очков.