Число жертв коронавируса в Италии превысило показатели Китая

Число погибших от коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 427 человек. Таким образом, количество летальных случаев составляет 3405 — это больше, чем в Китае, откуда пневмония COVID-19 начала распространяться. Данные на 19 марта приводит Corriere della sera.

Всего в Италии диагностировано 41 035 случаев заражения коронавирусом, из них почти 4,5 тыс. только за последние сутки. Больше всего заболевших COVID-19 в Ломбардии — свыше 19 тыс. человек, за сутки число инфицированных выросло на более чем на 2 тыс. человек, пишет TuttoNapoli.

По данным на 19 марта, в Китае от коронавируса скончались 3245 человек. Всего зафиксировано свыше 80,9 тыс. случаев заболевания, из них 34 — за последние сутки. Более 70,4 тыс. человек уже выздоровели. В 15 регионах страны инфицированных и вовсе нет.

Ранее в этот день премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о продлении в стране карантина и действия ограничительных мер.

Карантинный режим власти объявили 10 марта, с этого дня в государстве было полностью запрещено проведение массовых мероприятий, перестали работать кинотеатры, развлекательные центры, театры, музеи, школы.

К 8 марта страна вышла на первое место по смертности. Согласно статистике к началу месяца, в Италии умирает каждый 20-й пациент. Власти утверждали, что все скончавшиеся имели серьезные проблемы со здоровьем, которые вызвали осложнения.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высокую смертность в Италии объяснили тем, что власти не смогли своевременно распознать эпидемию заболевания, из-за чего граждане продолжали вести привычный образ жизни.

В ближайшее время итальянские медики рассчитывают начать испытания вакцины от коронавируса на животных.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным организации на 19 марта, всего в мире подтверждено свыше 207 тыс. случаев заболевания, скончались 8648 человек.