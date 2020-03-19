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Италия продлит полный карантин из-за пандемии

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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
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Правительство Италии продлит сроки карантина и ограничительных мер, которые ввело из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает в четверг, 19 марта, газета Corriere della Sera со ссылкой на итальянского премьер-министра Джузеппе Конте.

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«Меры правительства, включающие приостановление коммерческой деятельности, закрытие школ, будут продлевать, пока это необходимо», — сказал Конте на встрече с министрами в своей резиденции в Палаццо Киджи. Глава кабмина отметил, что ограничения приносят результаты в сдерживании распространения коронавируса, но, когда пик будет пройден, будет «невозможно сразу всё открыть».

Италия закрылась на карантин с 10 марта. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий, торжеств, школы закрыты до 3 апреля. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры также не работают.

8 марта стало известно, что Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.

По данным итальянских СМИ на 18 марта, за сутки в стране от коронавируса умерли 475 человек. Всего в государстве подтвердили 2648 новых случаев заражения, а общее число заболевших достигло 28 710 человек. Тяжелее всего региону Ломбардия — там заразились более 17,5 тыс. человек.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на утро мск 19 марта, в мире заболели 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек.

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