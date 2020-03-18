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Закрытая информация: как живет Италия в условиях карантина

Страна перешла в режим чрезвычайной ситуации
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Итальянцы на карантине
Фото: REUTERS/Yara Nardi
Италия, как и многие другие страны Европы, находится в режиме строгого карантина в связи с пандемией COVID-2019. Как живут итальянцы в новых условиях — в фотогалерее «Известий»
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Итальянцы на карантине
Фото: REUTERS/Massimo Pinca
По всей стране организуют флешмобы, принять участие в которых можно, не выходя из дома. Цель: поддержать оптимизм в себе и в соседях
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Итальянцы на карантине
Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Многие по вечерам поют из окон гимн Италии и популярные песни из репертуара Доменико Модуньо и Адриано Челентано
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Итальянцы на карантине
Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Выход на улицу строго ограничен походами в магазин и аптеку, поэтому жизнь итальянцев переместилась на балконы
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Итальянцы на карантине
Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
Andra Tutto Bene — «Всё будет хорошо». Такие самодельные баннеры вывешивают многие жители страны
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Итальянцы на карантине
Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Закрыты все бары, рестораны, развлекательные заведения и почти все магазины, кроме продуктовых и аптек
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Итальянцы на карантине
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Valeria Ferraro
Коронавирус унес жизни уже более чем 2100 итальянцев
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Итальянцы на карантине
Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
Пандемия заставила приостановить даже национальный футбольный чемпионат. Предполагается, что матчи возобновятся после 9 мая
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Итальянцы на карантине
Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
До 3 апреля будут закрыты и все учебные заведения Италии
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Итальянцы на карантине
Фото: Getty Images/Antonio Masiello
Передвижение между населенными пунктами для большинства граждан запрещено
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Итальянцы на карантине
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan
Посещение храмов также запрещено. Отец Джузеппе Корбари из городка Роббиано служит мессу перед фотографиями прихожан, запертых в своих домах на карантин
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Итальянцы на карантине
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ropi/Maria Grazia Picciarella
Папа Франциск помолился об окончании пандемии 15 марта перед крестом Великой чумы в Риме
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