Диджей сыграл сет на балконе для жителей Турина

Неожиданным способом решил поддержать жителей итальянского Турина, сидящих дома из-за коронавируса, местный диджей.

Прямо на балконе он исполнил сет. Заинтересованные жители стали высовываться на балкон и приветствовать музыканта. Raptly опубликовало видео с балконного концерта.

И это не единственный случай — многие итальянцы выходят на балконы, чтобы вместе исполнить народные хиты и даже гимн страны.

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заразился новым коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook 14 марта.

Ранее, в пятницу, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал центром пандемии коронавируса Европу, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Италии.

12 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о прекращении всей коммерческой деятельности в стране — закрытии ресторанов, баров, магазинов, театров и т.д. Остались гарантированы лишь услуги общественного транспорта и ряд базовых вещей, включая работу банков, супермаркетов и аптек.

Всего по состоянию на полночь воскресенья общее число инфицированных в стране достигло 21157, умерших 1441.