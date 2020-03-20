Мрачный период: россияне не отказываются от свадеб из-за COVID-19

Ухудшающаяся ситуация с распространением коронавируса и вводимые меры не заставили молодоженов отказаться от свадебных церемоний. Их даже не отпугнуло ограничение на количество гостей до 20 человек на регистрации брака. В предстоящие выходные в ЗАГСах Москвы распишутся 700 пар. Аналогичная ситуация складывается в Московской области и Санкт-Петербурге. Опрошенные «Известиями» свадебные фотографы отметили, что церемонии отменяют те, чьи гости не могут сейчас приехать из-за границы.

В обычном режиме

Число инфицированных COVID-19 в Москве к пятнице увеличилось до 98 человек. Однако сложившаяся ситуация никак не отразилась на работе столичных ЗАГСов. В ближайшие два дня — 20 и 21 марта — свои отношения зарегистрируют 700 пар, рассказали «Известиям» в оперативном штабе Москвы по коронавирусу.

— Число брачующихся пар сейчас меньше обычного, так как идет Великий пост. Традиционно количество браков в этот период уменьшается. Однако масштабной тенденции отмены церемоний не наблюдается, — сказали в оперштабе.

Все ЗАГСы города действуют в обычном режиме со вторника по субботу с 9:00 до 18:00, ежедневную работу ведет Дворец бракосочетаний №3, Дворец бракосочетаний №1 оказывает услуги по регистрации и всю ночь с субботы на воскресенье.

— ЗАГСы Москвы просят граждан, планирующих регистрацию брака, воздержаться от большого количества гостей при проведении церемонии. И в целях безопасности советуют перенести торжество тем, кто недавно вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и находится в самоизоляции, если к этому времени не пройдет 14 дней их карантина, — отметили в оперштабе.

Там также подчеркнули, что во всех отделениях и дворцах проводятся регулярные дезинфекции, установлен особый контроль над уборкой и содержанием помещений, сотрудники и посетители могут пользоваться антисептическими средствами. Ежедневно перед открытием отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания сотрудникам измеряют температуру.

Максимально допустимое сейчас количество гостей церемонии в оперштабе не назвали. На горячей линии правительства Москвы сообщили, что регламента по этому вопросу не существует, но ЗАГСы рекомендуют ограничиться приглашениями 15–20 человек.

В ЗАГСах Московской области также изменений в работе не произошло. В главном управлении «Известиям» рассказали, что даже не ограничивают количество гостей. Но предписанные меры профилактики соблюдаются.

Аналогичная ситуация и в ЗАГСах Санкт-Петербурга. Однако в своем официальном обращении комитет города по делам записи актов гражданского состояния попросил отложить подачи заявлений на бракосочетание до 30 апреля. Кроме того, желающим предложили перенести торжественную регистрацию на более поздний срок. На запрос «Известий» оперативного комментария в комитете не предоставили.

Свадьбе быть

«Известия» пообщались с жительницей столицы Еленой Шаренковой, бракосочетание которой состоится 20 марта в Перовском отделе ЗАГСа Москвы. Невеста рассказала, что отмену свадьбы даже не рассматривали.

— Для нас это важное событие, к которому мы долго готовились. По количеству гостей в ЗАГСе нам ничего не говорили, наверное, из-за того, что у нас будет выездная регистрация. Но мы и не переживаем по этому поводу, потому что изначально планировали маленькую свадьбу на 18 человек: приглашены только родные и самые близкие друзья, — рассказала она «Известиям».

По ее словам, с заказанным рестораном тоже нет никаких проблем, всё готово к предстоящему торжеству.

Опрошенные «Известиями» свадебные фотографы отметили, что случаи отказа от их услуг и вообще проведения свадьбы есть, особенно в Москве, но массового характера они пока не носят.

— На ситуации сказалось сразу несколько факторов: ограничение в количестве гостей, невозможность приезда родных или друзей, проживающих за границей. Некоторые переносят свадьбы на следующий год. На прошлых выходных были отмечены случаи отказа от выступлений на свадьбах музыкальных и артистических коллективов из-за того, что кто-то из их участников находится на карантине, — рассказала «Известиям» фотограф Юлия Франтова.

В Санкт-Петербурге, где коронавирус выявлен уже у 10 граждан, тоже не спешат отказаться от проведения свадеб.

— Все немного взволнованы сложившейся ситуацией и вводимыми мерами. Если они ужесточатся, то, возможно, отмены церемоний могут начаться на следующий день после этого. А пока ЗАГСы работают, ситуация не изменится, — рассказал местный свадебный фотограф Андрей Жулай.

В среднем за сутки в одном отделе ЗАГСа регистрируют 20–30 пар, а самое популярное количество гостей на церемонии — 30–40 человек, отметили фотографы. Они также напомнили, что в европейских странах с тяжелой эпидемиологической ситуацией на регистрацию стали пускать только брачующихся и только по одной паре.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что свадебные мероприятия тоже могут сказаться на ухудшении эпидемиологической ситуации, но нет необходимости в приостановлении работы ЗАГСов. В настоящее время достаточно ограничить количество гостей до 10 человек и соблюдать предписанные меры профилактики для госучреждений. Молодоженам эксперт посоветовал не звать на общее торжество больше 20 гостей.