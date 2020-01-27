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В Москве открыли новую площадку для регистрации брака

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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В московской усадьбе Васильчиковых открыли новую площадку для регистрации брака. Об этом 27 января сообщается на сайте столичной мэрии.

«Теперь церемонии будут проводить и в отреставрированной усадьбе Васильчиковых, где в декабре открылся Музей военной формы одежды Российского военно-исторического общества», — приводит «Москва 24» слова заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

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Таким образом, это место стало уже 31-й необычной площадкой в Москве, где можно пожениться. Первое бракосочетание там состоится в красивую дату — 22 февраля (22.02.2020), уточняет REGNUM. Гостями усадьбы в XIX веке становились знаменитые писатели и художники, такие как Николай Гоголь, Федор Тютчев и Иван Айвазовский. В 1995 году усадьбу признали объектом культурного наследия, отмечает РИАМО. Заявление на регистрацию брака в усадьбе можно подать в Тушинском отделе ЗАГС.

Самыми популярными у молодоженов местами для церемоний остаются башни «Москва-Сити», особняки и усадьбы. Ракова отметила, что проект по регистрации брака на новых площадках запустили в мае 2019 года и горожане оценили идею. В прошлом году там поженились больше 6,5 тыс. пар. Список таких площадок пополняется с учетом пожеланий москвичей.

В августе 2019 года начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова рассказала, какие месяцы пользуются у вступающих в брак наибольшей популярностью. По ее словам, лето и начало осени остаются самым востребованным временем для свадеб.

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