Крепкий супружеский долг: россияне стали реже разводиться

Россияне стали реже разводиться. В январе–июле нынешнего года официально распадался 621 брак на тысячу заключенных союзов , зафиксировал Росстат. В том же периоде 2018-го этот показатель был на 12% больше — 705 разводов на тысячу новых пар . Одной из причин неожиданного укрепления института семьи может быть снижение реальных доходов: вести совместное хозяйство выгоднее, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Тем не менее по количеству разводов россияне по-прежнему остаются одними из первых в мире .

Если считать число разводов на тысячу человек населения, снижение еще более заметно. В первые семь месяцев 2019-го на 1 тыс. россиян приходилось 3,2 случая распада семей , а год назад в то же время — 4,1, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Исходя из этого, можно сделать вывод, что граждане стали официально расставаться на 22% реже . Однако эта цифра будет не вполне корректной: пары часто расстаются в первые годы совместной жизни, а свадеб в последние годы играют всё меньше. Это связано с малочисленностью поколения 20–30-летних из-за демографического кризиса 1990-х годов. Поэтому более объективным показателем следует считать число разводов на тысячу заключенных браков .

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«Известия» ознакомились и с данными по регионам, полученными Росстатом из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Из них следует, что ч аще всего в январе–июле этого года разводились жители Ленинградской (889 разводов на тысячу новых браков) и Сахалинской (878 разводов) областей, Ненецкого автономного округа (856), Карелии (813) и Белгородской области (779). Меньше всего семей распалось в Чечне (147 разводов на тысячу новых браков), Ингушетии (197), Тыве (251), Дагестане (278) и Северной Осетии (488) .

В последних упомянутых регионах число разводов традиционно невелико — это связано со значением, которое имеет семья для местного населения, пояснил декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Кроме того, женщины в этих республиках часто находятся в материальной зависимости от мужа, что служит дополнительным аргументом в пользу сохранения брака — как минимум с их стороны, отметил он.

При этом на поддержку традиционных ценностей и сохранение браков сегодня направлена государственная политика по всей стране, напомнил Александр Шатилов. Причем наиболее эффективно не идеологическое воздействие, а социальные механизмы — например, льготная ипотека для молодых семей, считает он.

Одной из причин сокращения числа разводов может быть ухудшение экономической ситуации , полагает руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко. По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам первого полугодия снизились на 1,3% в годовом выражении. Поэтому продолжать вести совместное хозяйство выгоднее , пояснил эксперт.

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— Сильная закредитованность, которую мы сейчас наблюдаем, плюс сложности с работой в некоторых семьях — это периоды, когда люди стараются не расставаться. Даже если партнер не устраивает, его терпят. Но для глубокого анализа причин нужны серьезные исследования, — сказал Сергей Рыбальченко.

Он также отметил, что количество разводов в России всё еще слишком велико. Например, в 2017 году в нашей стране коэффициент разводимости (среднее число случаев расторжения брака на 1 тыс. жителей) составлял 4,2. В Германии этот показатель был равен 1,86, в США — 3,2, в Австралии — 2. Вероятно, в РФ стоит вести какую-либо государственную работу по профилактике разводов, предположил Сергей Рыбальченко.

Среди причин, по которым можно отказаться от развода, россияне называют невозможность поделить общих детей (34%) и материальную зависимость одного из супругов (25%), показал опрос ВЦИОМа, проведенный летом этого года. При этом 15% респондентов придерживаются мнения, что в одиночку никто из родителей не сможет правильно воспитать ребенка.