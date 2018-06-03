Совок да любовь

С наступлением лета в России начинается высокий свадебный сезон. Несмотря на то, что согласно опросам лишь 9% граждан нашей страны готовы тратить внушительные суммы на празднование, на деле, когда доходит до предложения руки, часто оказывается, что невеста или жених с детства мечтали о красивой свадьбе. Нередко те, кто не может себе позволить гулять на широкую ногу, берут кредиты, чтобы не упасть в грязь лицом перед родственниками и друзьями. Почему россияне готовы расставаться с баснословными суммами ради особого дня — разбирался портал iz.ru.

Из лимузина в кабриолет

Свадебный ажиотаж год от года только возрастает: места в дворцах бракосочетания расписаны, в ресторанах нет свободных дат, свадебные специалисты работают без выходных. В каждый летний месяц в России заключается свыше 100 тыс. браков, пик брачной активности россиян приходится на июль и август. В прошлом году брачная статистика установила очередной рекорд — брачными узами сочетались свыше двух миллионов человек. В эту статистику входят и те пары, которые ограничились росписью в ЗАГСе, и те, кто устроили пиршество с десятками или даже сотнями гостей.

Современные свадьбы отошли от атрибутики 1990-х – начала 2000-х годов. На смену пришли новые тенденции: лимузины объявили пошлостью и заменили на кабриолеты и ретро-автомобили, слово «тамада» стало не достойным уважающего себя «профессионального ведущего», а само мероприятие окружили ореолом уникальности, нестандартности, особой стилистики и индивидуального подхода. Что в конечном итоге сильно сказалось на стоимости и влетает молодоженам в круглую сумму.

Ведь если в начале столетия для свадьбы было достаточно белого платья и банкета с лимузином, то теперь молодожены окружены целой армией узких садебных специалистов. Координатор, флорист, декоратор, фотограф, видеооператор, стилист, ведущий, аниматор, регистратор, диджей — вот далеко не полный список посторонних людей, присутствующих на семейном празднике. Даже для человека со средним уровнем достатка свадьба стала имиджевым мероприятием.

Рынок свадебных специалистов стремительно разросся, а сами молодые пары стали более дотошно подходить к каждой детали своего особенного дня. В базе крупнейшего в рунете сайта по поиску свадебных специалистов «Горько.ру» зарегистрировано более 3,5 тыс. фотографов, 1700 ведущих, более 800 оформителей. Еще около 600 свадебных агентств, которые предлагают организацию под ключ от 300 тыс. рублей и до бесконечности. Судя по количеству специалистов, не трудно сделать вывод, что услуги пользуются бешеным спросом, даже несмотря на высокую стоимость.

Назад в пошлое

Время подготовки на свадьбу за последние 25 лет выросло с 1–2 месяцев до 5 месяцев – 1,5 года в среднем. Это связано, в первую очередь, с увеличением расходов на проведение торжества. Такой вывод сделали исследователи департамента менеджмента НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, которые подготовили проект о том, как изменилась культура свадебных застолий в России.

«1990-е были годами слома поведенческих стереотипов. Общество искало другие ориентиры и форматы самовыражения, не столь часто прибегая к тому, что считалось пошлым. К сожалению, в 2010-х всё вернулось на круги своя, причем в еще более гиперболизированном виде. Многие традиции и модели свадебного поведения трудно характеризовать иным словом, чем «вульгарность». Это насаждается потребительскими моделями, поведением элиты и средствами массовой информации. У многих молодых людей, да и не только у них, преобладает демонстративная модель поведения: хочется показать себя. На мой взгляд, умеренные проявления аскетизма, которые были характеры для конца прошлого века, сейчас по большей части потеряны. Хотя нельзя говорить об этом однозначно, некоторые категории населения всё же выбирают более скромные и дружеские форматы», — рассказал порталу iz.ru руководитель исследования, профессор Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента Валерий Гордин.

В Москве средняя стоимость свадебного мероприятия близится к отметке 2 млн рублей, в Петербурге ценник ниже, но опять же стремится к миллиону. Если сравнить эти суммы со средним уровнем зарплаты, то можно сделать вывод, что россияне готовы тратить на это событие суммы, несопоставимые с их доходом. Впрочем, дороговизна мероприятия — одна из причин, почему россияне стали откладывать вступление в брак. Если в начале 1990-х годов возраст вступления в брак составлял около 21–25 лет для обоих супругов и расходы, как правило, брали на себя родители, то сейчас средний возраст невест подошел к отметке 30 лет, а жениха — 30–35 лет.

«25 лет назад главной задачей было сделать богатый стол, накормить всех гостей, показать, что ты можешь это сделать. Теперь же важно создать свою уникальную концепцию и идею неповторимой и уникальной свадьбы. Идею, идущую полностью вразрез со всем существовавшим до этого идеями. Однако эта радикальность распространяется до определенных пределов», — говорится в исследовании НИУ ВШЭ.

Некоторые молодожены и вовсе справляют две свадьбы: официальная часть для родителей, и шумная вечеринка для друзей. При этом число гостей стараются ограничить, тогда как раньше, наоборот, старались приглашать максимальное число знакомых, чтобы «никого не обидеть».

«Стремление показать, что «у нас всё не хуже, чем у людей», пришло еще из советских времен. Продемонстрировать гостям, что у пары есть возможность нанять таких специалистов, «накреативить» и оплатить вот такие интересные форматы. Всё это постоянно присутствует и только усиливается», — отмечает профессор Гордин.

Выйти в ноль

Дарить на свадьбу что-то, кроме денег стало дурным тоном. Окупаемость — один из основных критериев успешности мероприятия. Безусловно, не все пары преследуют цель выйти в плюс, однако мало кто радуется хрустальным сервизам, да и любым другим памятным подаркам.

«Свадьба — это маленький «бизнес-проект». Траты, как правило, покрываются финансовыми подарками. Всегда считают, насколько свадьба себя окупила или нет. Плюс это зарабатывание некого имиджа, полезных дружеских связей», — добавляет Валерий Гордин.

Молодожены стали отказываться от ставших атавизмом свадебного каравая и битья посуды, но всё еще традиционно заказывают многоярусный свадебный торт и ставят танец молодых, который предварительно готовят вместе с профессиональными хореографами. Во многом усилилось подражание американской и европейской культуре, которая подразумевает цветовую и иногда смысловую стилистику события. Впрочем, стилизация свадеб всё же достаточно ограничена и так или иначе копирует чью-то идею: будь то особая цветовая гамма, сюжет кинофильма или направление дизайна.

При этом значительное число средств при организации свадьбы теперь тратится не непосредственно на банкет, а на развлекательную программу. У профессионалов такие мероприятия поставлены на поток, «небанальные» конкурсы кочуют из одной свадьбы в другую. При этом количество часов работы каждого из свадебных специалистов оговаривается еще на берегу, многие уходят с мероприятия в разгар веселья еще задолго до окончания банкета.

«В 1990-е годы люди умели сами себя развлечь, были горячие споры на политические и философские темы, обсуждали новые книги, выставки, фильмы, спорили о высоких материях, пели песни Высоцкого и Окуджавы (в компании обязательно находился человек, играющий на гитаре), люди сами сочиняли поздравления, стихи, песни, пародии, загадки. В настоящее время, по прошествии 25 лет, люди не умеют себя развлечь. Появилась необходимость конструировать праздники, нанимать профессионалов, которые организуют веселье», — отмечают эксперты, опрошенные специалистами НИУ ВШЭ.