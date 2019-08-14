Россияне стали реже разводиться и меньше жениться

Число регистрация браков в России за первые шесть месяцев 2019 года снизилось на 46 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а разводов — на 64,4 тыс. Об этом сообщил Росстат.

Отмечается, что всего за первые шесть месяцев 2019 года в России было заключено 333,1 тыс. браков. Это на 12,6% меньше по сравнению с первыми месяцами 2018 года, при этом число разводов сократилось на 21,8% — всего 231 тыс. записей, пишет «РИА Новости».

Ранее 12 августа сообщалось, что по итогам первого квартала 2019 года Москва является лидером среди российских регионов по количеству зарегистрированных браков. В столице прошло 13,8 тыс. свадебных церемоний.

6 августа начальник Управления ЗАГС Москвы рассказала, что наибольшей популярностью у вступающих в брак пользуются лето и начало осени.