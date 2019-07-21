Жительница Великобритании решила выйти замуж за канделябр

Жительница британского города Лидс рассказала о своем намерении заключить неофициальный брак с канделябром,пишет газета Daily Mirror.

35-летняя Аманда Либерти купила канделябр на аукционе в интернете за 400 фунтов (32 тыс. рублей)

«Это была настоящая любовь с первого взгляда», — рассказала она.

Женщина дала канделябру имя Люмьер и уже приобрела обручальные кольца.

Отмечается, что в прошлом году Аманда была влюблена в нью-йоркскую статую Свободы и даже взяла ее фамилию.

В мае сообщалось, что жительница бразильского города Белу-Оризонти Жуссара Дутра Коту собралась выйти замуж за саму себя.