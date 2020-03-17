Более тысячи пар в Москве поженились на необычных площадках с начала года

Более тысячи пар заключили брак на необычных площадках в Москве с начала 2020 года. Эта цифра составляет 10% от всего количества регистрируемых браков, сообщается во вторник, 17 марта, на сайте мэра столицы.

«Список необычных мест столицы, где можно заключить брак, регулярно пополняется. Например, 22 февраля прошли первые регистрации брака на новой площадке — в усадьбе Васильчиковых, в которой недавно открылся Музей военной формы одежды», — отметила исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС по городу Москве Светлана Уханева.

Больше всего браков — около ста — было зарегистрировано в доме торжеств «Сафиса». Также молодожены отдают предпочтение особнякам и усадьбам для проведения торжества. В частности, в особняке Royal поженились более 80 пар с начала текущего года, а в особняке на Волхонке — более 70 пар.

В настоящий момент молодожены могут выбрать одно из 31 необычных мест для того, чтобы провести свадебную церемонию. Например, такую возможность предоставляют театр «Школа современной пьесы», Музей военной формы одежды, Московский международный дом музыки, «Москвариум», заповедник «Серебряный бор». Кроме этого, провести церемонию заключения брака можно на смотровой площадке Останкинской телебашни, в Московском планетарии, в башнях делового центра «Москва-Сити» и даже на стадионе «Спартак».

7 марта стало известно, что певица Кэти Перри и актер Орландо Блум из-за коронавируса перенесли свадьбу, которая должна была состояться в Японии. Пара планировала отметить торжество в Японии в начале лета, на мероприятие были приглашены 150 человек. Однако свадьба была перенесена на неопределенный срок из-за угрозы распространения инфекции.