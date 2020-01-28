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СМИ сообщили о готовящейся свадьбе Ольги Бузовой и Давида Манукяна

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Фото: vk.com/dava54
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Телеведущая и певица Ольга Бузова согласилась выйти замуж на популярного блогера Давида Манукяна. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По данным издания, 26-летний Манукян сделал предложение 34-летней певице во время их отдыха в Таиланде. Он арендовал стол в ресторане, после чего преподнес Бузовой букет из 501 розы, а также золотой браслет с бриллиантами. Также молодой человек организовал вертолетную прогулку для своей певицы, пишет НСН 27 января. Предположительно, именно там Манукян и попросил руки Бузовой.

Позднее, на второй части торжества, к ним присоединились футболист Александр Самедов с супругой Юлией. После возвращения в Москву Ольга Бузова устроила девичник в ресторане, куда пригласила своих подруг. Мероприятие прошло в стиле ее нового клипа «В огне», отмечает «Федеральное агентство новостей».

Для Бузовой это будет второй брак. В 2012 году она вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, однако в 2016 году они развелись. С Давидом Манукяном Бузова познакомилась на съемках своего клипа «Лайкер», где блогер исполнил главную мужскую роль.

21 января сообщалось, что телеведущая и певица Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте соцсети Instagram. На ее страницу подписались уже 19,1 млн человек.

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