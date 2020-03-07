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СМИ сообщили о переносе свадьбы Кэти Перри и Орландо Блума из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press
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Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум перенесли свадьбу, которая должна была состояться в Японии, из-за коронавируса, сообщает издание People.

По его данным, пара планировала отметить торжество в Японии в начале лета, на мероприятие были приглашены 150 человек. Однако свадьба была перенесена на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса.

5 марта 35-летняя Перри опубликовала новый видеоклип Never Worn White («Никогда не надевала белое»), в котором предстала перед поклонниками с округлившимся животом, отмечает телеканал «360». Таким образом она намекнула на свою первую беременность, а название — на то, что артистка никогда не была замужем.

Певица не объяснила, на каком сроке находится, но фанаты предположили, что пополнение ожидается уже в ближайшее время.

Сама поп-звезда, комментируя предположения о беременности в соцсетях, ответила: «Давайте просто скажем, что это будет насыщенное лето».

Родившийся малыш станет первым ребенком звезды. У ее партнера, 43-летнего Орландо Блума, уже есть 9-летний сын от бывшей жены Миранды Керр, сообщает НСН.

О романе Орландо Блума и Кэти Перри стало известно в 2016 году. Позже они на несколько месяцев расставались, но снова начали отношения. В 2018 году пара объявила о помолвке, пишет «Газета.ру».

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, произошла в конце декабря в китайском Ухане. С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира, число зараженных превысило 100 тыс. человек, скончались более 3700, выздоровели около 57 тыс.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

К 6 марта число заболевших COVID-19 в Японии превысило 1100 человек. Порядка 700 из них — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princеss.

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