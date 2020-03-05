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Кэти Перри намекнула на первую беременность

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Фото: instagram.com/KATY PERRY (@katyperry)
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Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум ждут первенца. Об этом 5 марта сообщил CNN.

Ранее 5 марта 35-летняя исполнительница опубликовала новый видеоклип Never Worn White («Никогда не надевала белое»), в котором предстала перед поклонниками с округлившимся животом, отмечает телеканал «360». Таким образом она намекнула на свою первую беременность, а название — на то, что артистка никогда не была замужем.

Перри не объяснила, на каком сроке находится, но фанаты предположили, что пополнение ожидается уже в ближайшее время.

Сама поп-звезда, комментируя предположения о беременности в соцсетях, ответила: «Давайте просто скажем, что это будет насыщенное лето».

Родившийся малыш станет первым ребенком звезды. У ее партнера, 43-летнего Орландо Блума, уже есть 9-летний сын от бывшей жены Миранды Керр, сообщает НСН.

О романе Орландо Блума и Кэти Перри стало известно в 2016 году. Позже они на несколько месяцев расставались, но снова начали отношения. В 2018 году пара объявила о помолвке, пишет «Газета.ру».

3 февраля сообщалось, что голливудская актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой.

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