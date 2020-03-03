Данила Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью

Российский актер и режиссер Данила Козловский 3 марта впервые выложил снимок с новорожденной дочерью. Фотография доступна на странице артиста в соцсети Instagram.

«Моя вселенная. Daddy’s time #ябатя», — написал Козловский.

На опубликованном актером кадре он держит ребенка на фоне городского пейзажа и целует ее в лоб. Лицо новорожденной не видно.

Дочь актеру подарила гражданская супруга Ольга Зуева. О пополнении в семействе она рассказала 2 марта подписчикам в Instagram, отметив, что они с Козловским впервые стали родителями. Известно, что роды проходили в США.

«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня», — приводит слова Зуевой телеканал «360». Имя девочки пара пока не называет.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», романтические отношения между Козловским и Зуевой завязались около пяти лет назад. Поначалу звезды скрывали связь, однако с 2016 года стали афишировать роман и жить вместе. Как отмечает сайт kp.ru, Козловский в связи с новым статусом отца взял отпуск, так как хочет забыть о работе и полностью уйти в семейные хлопоты.