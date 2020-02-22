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Тарантино впервые стал отцом

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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У американского кинорежиссера Квентина Тарантино и его супруги, модели Даниэлы Пик родился ребенок, сообщает в субботу, 22 февраля, издание «Вести Израиль».

Мальчик появился на свет в больнице «Ихилов» в Тель-Авиве. Для 56-летнего режиссера и его 36-летней жены это первый ребенок, уточняет «Газета.ру».

О том, что Тарантино впервые станет отцом, стало известно в августе.

С Даниэлой Пик режиссер познакомился во время съемок фильма «Бесславные ублюдки» в 2009 году. В 2017 году пара обручилась, а в 2018-м сыграла свадьбу.

Дэниэла Пик — дочь популярного в Израиле певца и композитора Цвики Пика.

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